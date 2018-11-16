Розенко пообещал, что индексация пенсий в 2019 году произойдет автоматически

Его украинцы почувствуют уже в 2019 году. Об этом в четверг вечером, 15 ноября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Он также заверил, что со следующего года осовременивание пенсий будет проходить ежегодно. Уже нет такого, что от решений правительства будет зависеть перерасчет пенсий, это уже будет автоматический режим, - сказал он.

Напомним, Розенко сообщил, что с 1 января следующего года состоится пересчет пенсий военным пенсионерам, а с 1 марта состоится индексация для всех категорий граждан - пенсионеры получат перерасчет пенсии в зависимости от изменения коэффициентов и от базового размера минимальной зарплаты, по которой рассчитываются пенсии.

Как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины намерен отстрочить до 1 января 2020 года внедрение системы обязательного накопительного пенсионного страхования. Соответствующий проект закона утвержден и направлен на рассмотрение Верховной рады.