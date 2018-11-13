13:14 13.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ предложил "напечатать деньги" для урегулирования экономики

Совет Национального банка Украины предлагает разработать программу выпуска целевых облигаций внутреннего госзайма для финансирования отдельных отраслей экономики. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

НБУ предложил

С целью создания условий для устойчивого экономического роста будет разработана программа по осуществлению выпусков целевых облигаций внутреннего займа. Данные облигации будут учитываться по специальному фонду государственного бюджета. И затем средства от их эмиссии будут направляться на поддержку проектов развития и модернизации экономики Украины (в частности, высокотехнологичных отраслей экономики), содействие экспорту и импортозамещения.

По мнению заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова любые выгоды от "продуктивных эмиссий" имеют краткосрочный характер.

Во-первых, целью НБУ является обеспечение стабильной покупательной способности гривны. Однако вероятным последствием "продуктивной эмиссии" является обесценивание гривны и, как следствие, возросшее инфляционное давление на национальную валюту и потенциально снижение доходов населения.

Во-вторых, последствия любой экспансивной монетарной политики являются лишь временными.

В-третьих, высокий уровень коррупции в значительной степени порождается повсеместным вмешательством правительства в экономику, создающим возможности для взяток, злоупотребления служебным положением и других форм коррупции.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Национальный банк Украины  обнародовал три из семи проектов постановлений, которые должны стать основой для новой системы валютного регулирования.


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