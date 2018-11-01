С 1 ноября "Укртелеком" поднимает абонплату за стационарный телефон почти на 20%

Так, с сегодняшнего дня в городах стоимость услуг связи вырастет на 17%, в селах - на 18,8%. Следующее повышение ожидается в январе 2019 года. Согласно плану повышения цен на этот раз тарифы вырастут еще 2-9 гривен.

Как сказано в информации, размещенной на сайте компании, самый дорогой пакет "Укртелекома" сегодня стоит около 79 гривен, а самый дешевый - 48 гривен. Таким образом тарифы повысятся от девяти до 15 гривен и это коснется 4,3 миллионов украинцев.

Так, согласно документу, стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения вырастет:

- в городах с 42,56 гривен до 49,8 гривен;

- в селах с 38,39 гривен до 45,6 гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. 19 октября Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,55 гривен за куб. метр.