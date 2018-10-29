Кабмину предлагают запретить ввоз российских авто

С соответствующим предложением политики обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману. Как написал на своей страничке Facebook Горват, нужно не ограничивать, а полностью запретить импорт транспортных средств из страны-агрессора.

Необходимо внести транспортные средства происхождением из Российской Федерации в перечень товаров, которые запрещены к ввозу на таможенную территорию Украины, - считают авторы постановления. При этом Горват отмеил, что по их мнению, следует продлить действие постановлений Кабмина N1146 "О ставках ввозной пошлины в отношении товаров производства Российской Федерации" и N1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров производства Российской Федерации", поскольку эти постановления потеряют силу уже с 1 января 2019 года.

Напомним, как сообща УРА-Информ. решение Верховного суда о признании законным пользование личным автомобилем на иностранной регистрации, ввезенного в режиме транзита, не означает легализацию таких автомобилей.