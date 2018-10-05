12:55 05.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Великая приватизация откладывается на неизвестный строк

И.о. главы Фонда госимущества сообщил о переносе конкурсов по продаже великих объектов приватизации до 2019 года

Великая приватизация откладывается на неизвестный строк

Ранее сообщалось, что конкурсы по продаже великих объектов приватизации состоятся уже в этом году. Фонд государственного имущества спешит разочаровать: приватизация пока откладывается. Об этом сообщил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров на заседании Специальной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации.

С 26 объектов приватизации, продажа которых была назначена на 2018 год, вряд ли удастся что-нибудь приватизировать. Хотя полностью терять надежду не стоит. Фонд госимущества  намерен сделать все, чтобы приватизировать хотя бы один объект в этом году. И скорей всего этим объектом станет ”Центренерго”. На этой неделе Кабмин утвердил стартовую цену и условия конкурса для продажи предприятия.  В частности, стартовая цена на пакет акций “Центренерго” составила 5, 98 млрд гривен. Ожидается, что конкурс  по приватизации пройдет в конце ноября или начале декабря.

Стоит отметить, что “Центренерго” один из ведущих поставщиков электроэнергии в Украине. Электроэнергию предприятия получают Киевская, Харьковская и Донецкая области. На данный момент государство владеет приблизительно 80% пакета акций компании.

Напомним, как  ранее сообщал "УРА-Информ", от продажи малой приватизации ФГИ надеется получить около двух миллиардов гривен.


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