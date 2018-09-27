11:20 27.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинские банки будут информировать исполнителей при открытии счетов должниками

Нацбанк предложил инициативу, которой предлагается порядок открытия и ведение клиентов банков. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Украинские банки будут информировать исполнителей при открытии счетов должниками

Согласно проекту, он разработан на основе требований к законам "Об электронных доверительных услугах" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание".

Вместе с тем будет регулироваться порядок использования электронных подписей на электронных документах, а также на электронных расчетных документах. Установление обязанности банкам направлять сообщение в органы ГИС или частным исполнителям об открытии или закрытии счетов - физическим лицам, информация о которых внесена в Единый реестр должников.

В данный момент работа над проектом закона продолжается, поэтому могут быть внесены соответствующие правки.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ"Национальный банк Украины установил курс украинской гривны.


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