10:35 13.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Правительство сомневается в необходимости закрытия сообщения с Россией, - Омелян

Министерство инфраструктуры не имеет единодушной поддержки правительства по поводу закрытия железнодорожного сообщения с Российской Федерацией.

Правительство сомневается в необходимости закрытия сообщения с Россией, - Омелян

Вместе с тем ведомство стоит на позиции, что такое сообщение должно быть остановлено. Такое мнение в четверг утром, 13 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов высказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, даже если учесть войну, морально-этически ездить в страну-агрессор, которая убивает твоих соотечественников - это, пожалуй, нехорошо, мягко говоря. При этом Омелян подчеркнул, что хотел бы чтобы правительство приняло такое решение, однако когда именно оно может быть принято пока не известно. У нас есть своя позиция, она обсуждается, - уточнил министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Омелян утверждает, что Украина, в частности “Укрзализныця”, не понесет убытки от закрытия пассажирского сообщения с РФ, поскольку эти поезда будут использоваться во внутреннем сообщении и сообщении с ЕС.


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