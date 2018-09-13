Правительство сомневается в необходимости закрытия сообщения с Россией, - Омелян

Вместе с тем ведомство стоит на позиции, что такое сообщение должно быть остановлено. Такое мнение в четверг утром, 13 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов высказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, даже если учесть войну, морально-этически ездить в страну-агрессор, которая убивает твоих соотечественников - это, пожалуй, нехорошо, мягко говоря. При этом Омелян подчеркнул, что хотел бы чтобы правительство приняло такое решение, однако когда именно оно может быть принято пока не известно. У нас есть своя позиция, она обсуждается, - уточнил министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Омелян утверждает, что Украина, в частности “Укрзализныця”, не понесет убытки от закрытия пассажирского сообщения с РФ, поскольку эти поезда будут использоваться во внутреннем сообщении и сообщении с ЕС.