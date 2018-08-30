В Украина на укцион выставили 12 месторождений

Аукцион состоится 27 декабря 2018 года.

Среди лотов 12 участков и у недропользователей есть возможность подать заявки на торги до 12 ноября 2018 года. Инвесторам будут представлены участки с залежами минеральных вод, песчаника, известняка, графита и угля.

На сайте "Урядовый курьер" размещено объявление с перечнем участков по шести областям. Начальная стоимость разрешений составляет более 30 миллионов гривен. Сроки действия спецразрешений составляют от 5 до 20 лет.

У потенциальных недропользователей есть 75 дней на подачу и подготовку документов.

Как сообщал "УРА-Информ", по состоянию на утро четверга, 30 августа, объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 14,472 миллиардов кубометров. Как сообщает "Укртрансгаз", по последним данным только за последние сутки в ПХГ Украины было закачано 57,63 миллионов кубических метров газа.