12:15 30.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100202478:roman_z

В Украина на укцион выставили 12 месторождений

В Государственной службе геологии и недр Украины официально начали приготовления к тетьему аукциону по продаже специальных разрешений на пользование недрами.

В Украина на укцион выставили 12 месторождений

Аукцион состоится 27 декабря 2018 года.

Среди лотов 12 участков и у недропользователей есть возможность подать заявки на торги до 12 ноября 2018 года. Инвесторам будут представлены участки с залежами минеральных вод, песчаника, известняка, графита и угля.

На сайте "Урядовый курьер" размещено объявление с перечнем участков по шести областям. Начальная стоимость разрешений составляет более 30 миллионов гривен. Сроки действия спецразрешений составляют от 5 до 20 лет.

У потенциальных недропользователей есть 75 дней на подачу и подготовку документов.

Как сообщал "УРА-Информ", по состоянию на утро четверга, 30 августа, объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 14,472 миллиардов кубометров. Как сообщает "Укртрансгаз", по последним данным только за последние сутки в ПХГ Украины было закачано 57,63 миллионов кубических метров газа.


Поделиться
Читайте также:

  • В 2011 году «Черноморнефтегаз» проведет основные работы по созданию новых добывающих и эксплуатационных мощностей, а также газотранспортной инфраструктуры. Работы будут производится на площади Одесского и Безымянного газовых месторождений в Черном море.Об этом сообщает пресс-служба государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз».

  • Национальный банк Украины во вторник, 14 августа, объявил аукцион по продаже до 100 миллионов долларов
 
Порошенко одобрил законопроект по экспортному НДС на масличные Лоукостер WizzAir добавил несколько рейсов из Киева Зустріч Гриценка і Порошенка організував Медведчук - ФОТО Стали известны подробности поджога книжного магазина в Киеве - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив