07:29 22.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Миссия МВФ приедет в Украину обсудить вопрос тарифов на газ, - Чалый

Во время своего визита в Украину представители миссии Международного валютного фонда обсудят вопросы цен на газ для населения.

Миссия МВФ приедет в Украину обсудить вопрос тарифов на газ, - Чалый

Создание условий для поступления инвестиций является важным приоритетом и работы посольства, и украинской власти. Очевидно, что принятие антикоррупционного законодательства - это условие предоставления дополнительных кредитов. Мы ожидаем в сентябре миссию МВФ в Украине и рассмотрение этих вопросов

Об этом накануне во вторник, 21 августа, рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый.

По его словам, вопрос предоставления очередного транша Украине от МВФ находится на завершающей стадии. Ожидаем серьезную беседу и разговор по тех нюансах, которые остались. Из трех сложных вопросов, которые рассматривались, два мы решили. Третий остался.

Поэтому сейчас уже речь идет о других моментах взаимодействия с МВФ. В частности, по тарифам на газ. Это вопрос сложнее. Он внутренний, это ответственность правительства. Я думаю, что здесь нужно сейчас искать решение", - рассказал Чалый.

Посол также отметил, что принятие закона о Высшем антикоррупционному суде было положительно оценено в США как выполнение второго условия предоставления транша от МВФ.

Вместе с тем Чалый пояснил, почему американцы рассматривают этот вопрос. Поскольку в МВФ предоставляют помощь на реформы в размере 420 миллионов долларов ежегодно, то в ответ хотят видеть воплощение этих реформ, подчеркивает дипломат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия МВФ посетит Киев в период с 6 по 19 сентября. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает пресс-служба МВФ. По обращению украинской власти, миссия МВФ посетит Киев в период с 6 по 19 сентября 2018 для обсуждения последних актуально экономических событий и экономической политики, - говорится в заявлении.


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