НБУ рассмотрит вопрос увольнения главы "Сбербанка Украина"

Об этом в понедельник утром на своей страничке Facebook сообщил журналист Антон Гринев. Он также напомнил, что за последний месяц в отношении Князевой было открыто три уголовных дела.

В частности следователи сейчас ведут расследования дел по статьям Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, Финансирование терроризма и Угроза убийством, - пояснил журналист.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины отказал в согласовании участия в украинского филиал а" Сбербанка России" акционерному обществу "Паритет банк" из Беларуси. Регулятор пояснил свое решение несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.