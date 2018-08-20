11:32 20.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ рассмотрит вопрос увольнения главы "Сбербанка Украина"

Национальный банк Украины в лице главы центробанка Якова Смолия рассмотрит вопрос об увольнении главы правления украинской "дочки" "Сбербанка" Ирины Князевой.

НБУ рассмотрит вопрос увольнения главы

Об этом в понедельник утром на своей страничке Facebook сообщил журналист Антон Гринев. Он также напомнил, что за последний месяц в отношении Князевой было открыто три уголовных дела.

В частности следователи сейчас ведут расследования дел по статьям Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, Финансирование терроризма и Угроза убийством, - пояснил журналист.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины отказал в согласовании участия в украинского филиал а" Сбербанка России" акционерному обществу "Паритет банк" из Беларуси. Регулятор пояснил свое решение несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.


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