Украина установила рекорд по экспорту рапса

Об этом сообщает АПК-Информ.

Сообщается, что такие объемы экспорта стали максимальными за последние четыре сезона. Соответствующие поставки осуществлялись более чем в 25 стран мира.

Традиционно основные объемы были экспортированы в страны ЕС, что суммарно составило 81% от валовых отгрузок против 92% в 2016/17 МГ. При этом выросла доля экспорта в другие регионы: Южную Азию — с 3% до 12%, Ближний Восток — с 4,5% до 6%.

В натуральном выражении в ЕС было поставлено 1,72 млн. тонн масличной. Основными странами-покупателями стали Нидерланды, Германия, Бельгия, Франция, Португалия и Польша.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в январе-июне месяце 2018 года Украина увеличила темпы экспорта сахара на внешние рынки на 25 процентов. Согласно информации, источника в течении 7 месяцев было экпортировано 65 тыс тонн сахара. Основные потоки продукта традиционно идут на рынки Ближней и Средней Азии, страны Магриба, а также Африки.