22:33 24.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Пенсионном фонде объяснили задержки с выплатами

Задержка социальных выплат Пенсионным фондом Украины связана с кассовым разрывом поступлений единого социального взноса.

В Пенсионном фонде объяснили задержки с выплатами

Это означает, что временно нет денег, которые необходимы для финансирования следующих расходов по бюджету. Как пояснила во вторник, 24 июля, пресс-служба ПФУ, смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса.

Выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме, - заверили в Фонде. В ведомстве также добавили, что с начала месяца на выплату пенсий направлено 24,9 миллиарда гривен, в том числе 1,7 миллиарда гривен - в течение 24 июля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Задержки выплат пенсий, которые начались в Украине почти неделю назад, связанны с временными техническими проблемами со стороны Пенсионного фонда. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укрпочта". Как уверяют в компании, Укрпочта работает в штатном режиме.


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