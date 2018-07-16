НБУ анонсировал выпуск обновленной купюры 20 гривен

Как сообщает в понедельник, 16 июля, UBR, уже завтра регулятор намерен презентовать ее журналистам в 11 часов утра.

Соответствующие приглашения уже разосланы, однако фото новых денег пока хранится в тайне. В НБУ даже отказываются сообщать, останется ли на банкноте портрет выдающегося писателя и ученого Ивана Франко.

При этом издание отмечает, что, скорее всего, лицо украинской двадцатки не изменится. В приглашении Нацбанка речь идет лишь об "обновленном дизайне и усовершенствованной системе защиты" 20 гривен образца 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, НБУ еще несколько лет назад заявил о готовности осовременивать наличный денежный оборот и повышать защиту украинских денег. Две банкноты уже были перевыпущены в новом дизайне. Это 100 и 500 гривен, которые были запущены в денежный оборот в марте 2015 года и в апреле 2016 года соответственно.