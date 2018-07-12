Прямые инвестиции в Украину сократились на 60%

Об этом стало известно с исследование Немецкой консультативной группы в Украине и Института экономических исследований и политических консультаций, которое представил эксперт немецкой группы советников при правительстве Украины Дэвид Заха.

Отмечается, что это исследование проводилось по методологии МВФ.

Кроме того, авторы исследования указывают на то, что местом происхождения значительной части прямых иностранных инвестиций в Украину являются крупные финансовые центры. Это может говорить о том, что фактически такие иностранные инвестиции имеют украинское происхождение.

По его словам, в ближайшем будущем участники исследования предоставят свои расчеты по прямым иностранным инвестициям в Украине по итогам 2017 года, которые, по предварительным данным, превышают показатель 2016 года.

По данным Госстата, приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) за 2017 год составил $1,871 млрд.