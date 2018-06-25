НБУ планирует изготавливать банкноты для других стран

Документ предполагает изготовления денежных знаков для других стран. Как сообщает в понедельник, 25 июня, пресс-служба регулятора, цитируя слова глава НБУ Якова Смолия, украинский Банкнотно-монетный двор имеет полный цикл изготовления денег, от разработки дизайна до производства защищенной бумаги и, собственно, печати банкнот.

В кооперации с Crane Currency банк готов предложить весь свой опыт и производственные мощности для изготовления денежных знаков по заказу других стран, - прокомментировал подписание соглашения Смолий.

В пресс-службе также напомнили, что годовая мощность производства составляет 1,8 миллиардов банкнот, 1,2 миллиардов оборотных монет, около миллионов памятных монет из драгоценных и недрагоценных металлов, 3,5 тысяч тонн банкнотной и защищенной бумаги, а также около 200 тысяч государственных наград.

При этом в НБУ уверены, что подписание соглашения позволит банку выполнять иностранные заказы по производству продукции для других государств. В то же время основным приоритетом для Банкнотно-монетного двора госбанка является производство национальной валюты, банкнотной бумаги для нее и отечественных ценных бумаг, подчеркнул регулятор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, государственный внешний долг Украины за первый квартал 2018 года вырос на 232 миллионов долларов. К концу этого периода он составлял 46,6 миллиардов долларов. Об этом в воскресенье, 24 июня, на запрос журналистов сообщили в Национальной банке Украины.