Нацбанк на пятницу укрепил гривну

100 долл - 2630,5365 грн;

100 евро - 3035,1130 грн;

10 российских рублей - 4,1239 грн.

При этом регулятор установил на 22 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1068.757901;

Серебро - 13.772832;

Платина - 733.253996;

Палладий - 822.056407.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 21 июня, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2647,5945 грн;

100 евро - 3065,3849 грн;

10 российских рублей - 4,1617 грн.

Как сообща УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.

Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.

При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.