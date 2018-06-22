Наличный доллар в пятницу потерял еще девять копеек

Наличный евро также потерял девять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,30 гривен, а евро можно купить 30,78 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,40 - 26,15, продажи 26,15 - 26,55 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0769, продажи - 26,3041 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,00 - 30,60, продажи - 30,50 - 31,35 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,1792, продажи - 30,7563 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 - 4,070, продажи - 4,000 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,639, продажи 4,227 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 21 июня 2018 года, наличный доллар потерял пять копеек. Наличный евро упал еще на девять копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,41 гривен, а евро можно было купить по 30,78 гривен.