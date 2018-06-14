ЕБРР готово перенаправить инвестиционные потоки в Украину

По его словам, визит в Украину это каждый раз новые впечатления от того количества изменений, которые создают все новые и новые стимулы для ревизии привычных для европейского бизнес-истеблишмента рынков Западной Европы.

Сам Ритгеринк является новоизбранным главой ЕБРР, потому для Киева очень важно продемонстрировать готовность продолжать дорожную карту с организацией, которая предусматривает в том числе увеличение финансирования и углубленное сотрудничество по конкретным направления

"Для нас Украина - это не только направление инвестиций, но и важная площадка сотрудничества по целому ряду проектов", - добавил вице-президент организации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Европейский банк реконструкции и развития готовит новую программу для поддержки развития возобновляемой энергетики в Украине. На сайте банка, целью программы является помощь Украине для достижения 11% валового конечного потребления электроэнергии из возобновляемых источников энергии к 2020 году.