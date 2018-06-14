15:57 14.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ЕБРР готово перенаправить инвестиционные потоки в Украину

Для Европейского банка реконструкции и развития важно продолжать инвестировать в экономику Украины с целью углубления ее интеграции с европейскими рынками. Об этом зявил первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом

ЕБРР готово перенаправить инвестиционные потоки в Украину

По его словам, визит в Украину это каждый раз новые впечатления от того количества изменений, которые создают все новые и новые стимулы для ревизии привычных для европейского бизнес-истеблишмента рынков Западной Европы.

Сам Ритгеринк является новоизбранным главой ЕБРР, потому для Киева очень важно продемонстрировать готовность продолжать дорожную карту с организацией,  которая предусматривает в том числе увеличение финансирования и углубленное сотрудничество по конкретным направления

"Для нас Украина - это не только направление инвестиций, но и важная площадка сотрудничества по целому ряду проектов", - добавил вице-президент организации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Европейский банк реконструкции и развития готовит новую программу для поддержки развития возобновляемой энергетики в Украине. На сайте банка, целью программы является помощь Украине для достижения 11% валового конечного потребления электроэнергии из возобновляемых источников энергии к 2020 году.


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