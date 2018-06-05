Германия ищет возможность удержать транзит газа через Украину, - Штайнмайер

Об этом во вторник, 5 июня, заявил президент Германии Вальтер Штайнмайер во время обсуждения с президентом Польши Анджеем Дудой российско-немецкого проекта газопровод "Северный поток-2".

При этом, отвечая на вопрос об угрозе для европейской солидарности и безопасности, которую несет российско-немецкий проект газопровод "Северный поток-2", президент Германии ответил, что это частная инициатива.

Вместе с тем Штайнмайер отметил, что в разговорах с российской стороной немецкое правительство поднимает вопросы, которые беспокоят, в частности, Польшу. Во время разговора с президентом России Владимиром Путиным немецкий канцлер Ангела Меркель подняла вопрос об Украине. Речь идет о том, чтобы развеять опасения Польши и Украины, что ветка "Северный поток-2" приведет к прекращению транзита газа через территорию Украины. Следует найти решение, которое позволит удержать транзит газа через Украину, - подчеркнул он.

В свою очередь Дуда сказал, что вопрос инвестиции "Северного потока-2" - это вопрос энергетической безопасности Европы. Польский президент подчеркнул, что Варшава платит за газ больше, чем Германия, это вытекает из отсутствия полной диверсификации поставок сырья. Мы вынуждены покупать газ у России, а Россия и Газпром эту ситуацию используют. Мы не хотим, чтобы такого рода ситуации повторялись в будущем, поэтому воплощаем в жизнь наши газовые проекты, которые заверят нам и другим соседям газовую безопасность, - добавил президент Польши Анджей Дуда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Германия платит миллиарды России за "Северный поток-2".