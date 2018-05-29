Европа в три раза сокращает финансирование некоторых стран

Об этом сообщает The Financial Times.

Согласно недавно полученным сведениям, Еврокомиссия представит так называемую "Политику сплоченности" на 330 млрд евро в период 2021-2027 годов. "Политика сплоченности" предусматривает создание сотен тысяч проектов по всей территории ЕС с целью сокращения различий между регионами.

Вместе с тем Еврокомиссия пересматривает новые критерии распределения средств, где станут учитываться уровень безработицы среди молодежи, уровень образования. А также иммиграция в период 2014-2017 годов и объемы выбросов углекислого газа в атмосферу.

Так, в рамках "Политики сплоченности" Польша должна получить на 23%, или на 19,5 млрд евро меньше, чем в период 2014-2020 годов. При этом, министр развития Польши Ежи Квечинський считает, что подобное распределение средств является несправедливым. К примеру, это может углубить напряженность между Востоком и Западом.

Вообщем-то, наибольшее сокращение финансирования испытывают Чехия, Венгрия, Литва и Эстония - на 24%. А вот южные страны, по которым ударил финансовый кризис, могут рассчитывать на увеличение финансирования. В свою очередь финансирование Испании увеличат на 5%, Греции - на 8%, Италии - на 6,4%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский Союз планирует последовательно осуждать все проявления насилия над средствами массовой информации, как заверила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.