12:36 10.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина резко нарастила экспорт электроэнергии

Предприятия, размещенные в Украине, на протяжении периода с января по апрель 2018 года увеличили экспорт электроэнергии на 33,5%, до 109,3 млн долл. в финансовом эквиваленте.

Украина резко нарастила экспорт электроэнергии

Об этом информируют данные Государственной фискальной службы Украины.

Наибольшее количество электроэнергии Украина импортировала в Венгрию - на 69,1 млн долл., Польшу - на 26,466 млн долл., Молдову - на 10,939 млн долл. В остальные государства удалось продать товара на 2,779 млн долл.

В основном экспортерами для Украины стают такие государства, как Российская Федерация, Беларусь и Молдова.

Создание электроэнергии в общей энергосистеме страны в январе-марте поднялось на 3,8% или на 1,633 млрд кВт-ч. по сравнению с таким же периодом 2017 года, до 44,543 млрд кВт-ч.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", за четыре месяца Украина больше всего импортировала электроэнергии из России.


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