Украина резко нарастила экспорт электроэнергии

Об этом информируют данные Государственной фискальной службы Украины.

Наибольшее количество электроэнергии Украина импортировала в Венгрию - на 69,1 млн долл., Польшу - на 26,466 млн долл., Молдову - на 10,939 млн долл. В остальные государства удалось продать товара на 2,779 млн долл.

В основном экспортерами для Украины стают такие государства, как Российская Федерация, Беларусь и Молдова.

Создание электроэнергии в общей энергосистеме страны в январе-марте поднялось на 3,8% или на 1,633 млрд кВт-ч. по сравнению с таким же периодом 2017 года, до 44,543 млрд кВт-ч.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", за четыре месяца Украина больше всего импортировала электроэнергии из России.