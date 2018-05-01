Стало известно, где в Украине больше всего выросли зарплаты

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

В марте этого года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года зарплаты граждан, проживающих в Днепропетровской области, подняли на 30,4%, а в Закарпатской - на 27,7%.

Ощутимый рост обнаружен в таких областях, как Житомирская - на 26,7%, Полтавская - на 26,4%, Запорожская - на 26,2%, Донецкая - на 25,5%, Черкасская - на 25,4%, Винницкая и Черновицкая - на 25,1%.

В указанном месяце средняя номинальная заработная плата штатного работника составила 8 382 грн, что на 24,1% больше, чем в марте 2017года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в течении марта 2018 года украинские предприятия сократили уровень долгов по заработным платам перед гражданами на 1,4%.