Нацбанк на вторник вновь укрепил гривну

100 долл - 2612,5554 грн;

100 евро - 3197,2453 грн;

10 российских рублей - 4,2298 грн.

При этом регулятор установил на 24 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1115.461550;

Серебро - 14.371639;

Платина - 783.678932;

Палладий - 865.994609.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 23 апреля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2617,8455 грн;

100 евро - 3222,3060 грн;

10 российских рублей - 4,2690 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17%. Как пояснили в НБУ, в марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2% в годовом измерении. В то же время инфляция была выше целей Национального банка, а базовая инфляция также оставалась значительной. Основной причиной высокой инфляции был дальнейший стремительный рост цен на продукты питания.