Украина обсудила с МВФ условия пересмотра программы сотрудничества

В воскресенье, 22 апреля, в Вашингтоне состоялось ежегодное весеннее собрание Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка. В рамках собрания состоялась встреча украинской делегации во главе с председателем Национального банка Украины Яковом Смолием и первого заместителя директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном.

Как сообщает пресс-службу НБУ, во время встречи было отмечено существенный прогресс в стабилизации экономики и создании потенциала для роста. При этом Липтон, в частности отметил, что международная ситуация сейчас благоприятна для реформ, поэтому важно не терять времени. Мы готовы помогать Украине в обеспечении успеха ее реформаторских усилий, - заверил он.

В свою очередь Смолий подчеркнул, что украинская сторона убеждена в неизбежности реформ, которые важны для обеспечены макроэкономической стабильности и благосостояния граждан в нашей стране, и поэтому должны иметь с МВФ общее видение перспективы дальнейшего сотрудничества. Мы верим и сделаем все, чтобы продолжить сотрудничество и успешно реализовать необходимые реформы, - отметил глава НБУ, добавив, что состав нынешний делегации является лучшим доказательством решительных намерений президента и правительства завершить четвертый пересмотр программы сотрудничества между Украиной и МВФ в ближайшее время.

При этом министр финансов Украины Александр Данилюк, который также присутствовал при встрече поблагодарил команду МВФ за конструктивное сотрудничество и выразил уверенность, что в ближайшее время все открытые вопросы будут согласованы.

Данилюк также добавил, сейчас идет доработка условий приезда миссии МВФ в Киев для дальнейшего сотрудничества в рамках программы.

Напомним, в правительстве назвали условия для получения очередного транша МВФ.

Как сообщал УРА-Информ, по мнению Данилюка, если Украины выполнит условий сотрудничества по программе расширенного финансирования Международный валютный фонд может выделить Украине очередной транш уже в мае. Это два миллиарда долларов.