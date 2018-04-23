S&P прогнозирует укрепление гривны к 2021 году

В по данным аналитиков агентства к 2021 году гривна укрепится до 28,80 гривен за доллар. Так, по мнению экспертов, к концу этого года обменный курс составит 29,50 гривен за доллар, продолжив увеличение до 30,50 гривен за доллар в 2019 году и 29,80 гривен за доллар в 2020 году.

Как сказано в сообщении агентства, опубликованном в понедельник, 23 апреля, назначение Якова Смолия на пост главы Национального банка Украины свидетельствует о том, что центробанк независим от любого влияния и его политика и в дальнейшем будет направлена на реформирование банковского сектора и поддержание финансовой стабильности в стране и снижение инфляции.

Принимая во внимание наши прогнозы относительно девальвации национальной валюты – гривны, что удорожает импорт, а также рост продовольственной инфляции, мы полагаем, что в среднесрочной перспективе инфляционное давление сохранится, - делают выводы эксперты, предположив, что в нынешнем году уровень инфляции вплотную приблизится к целевому показателю – 6% плюс/минус 2%.

Однако повышение макроэкономической стабильности, постепенное снижение волатильности обменного курса и восстановление валютных резервов будут способствовать постепенному снятию ограничений НБУ на проведение валютных операций.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, S&P подтвердило суверенные рейтинги Украины на уровне В-/В со стабильным прогнозом.