Нацбанк ввел в обращение памятную монету номиналом 10 гривен - ФОТО

Она посвящено 100-летию Украинского военно-морского флота. Как сказано в сообщении пресс-службы Нацбанка, новые монеты выпущены в количестве один миллион штук. Розничная цена монеты - 10 гривен.

На аверсе монеты изображены: вверху на матовом фоне - малый государственный Герб Украины, справа на зеркальном фоне - стилизованные флаг военно-морского флота Украины тех времен и абрис военного корабля на волнах.

На реверсе на фоне стилизованных волн изображена надпись 100, в нулях которого - роза ветров (векторная диаграмма, характеризующая направление ветра) и трезубец, наложенный на якорь, по обе стороны от которого годы: 1918, 2018.

Напомним, 100 лет назад Центральной Радой в начале 1918 года был принят ряд важных военно-морских законов, которые в то время имели декларативный характер, в том числе один из главных - "Временный закон о флоте".

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 19 апреля, проведет электронный биржевой аукцион. Регулятор намерен продать золотые памятные монеты "25 лет независимости Украины". Об этом сказано в сообщении на сайте НБУ. Согласно сообщению, Нацбанк объявляет о проведении аукциона.