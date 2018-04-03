Россия построит первую АЭС благодаря лицензии Турции

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на пресс-службу Турецкого агентства по атомной электроэнергии.

Как указано, получение данной лицензии является важным шагом в трехгодовалом проекте, завершающая стадия которого подошла уже сейчас.

Официальное разрешение была получено РФ за день до приезда лидера России Владимира Путина в Турцию, где он вместе с турецким главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом планирует взять участие в торжественном мероприятии по закладке фундамента АЭС.

Проект АЭС "Аккую" - это пункт программы Эрдогана "Видение 2023", в рамках которой сооружение станции должно произойти в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Цена проекта равняется сумме примерно в 20 млрд долларов.

Известно, что страны заключили соглашение еще в 2010 году, но в ноябре 2015 года проект был заморожен.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сегодня ночью руководство Ровенской атомной электростанции приостановило работу блока №2.