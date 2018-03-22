07:00 22.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на четверг вновь укрепил гривну

Национальный банк Украины по состоянию на четверг, 22 марта, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на четверг вновь укрепил гривну

100 долл - 2628,0974 грн;

100 евро - 3228,8805 грн;

10 российских рублей - 4,5710 грн.

При этом регулятор установил на 21 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1116.478445;

Серебро - 13.726245;

Платина - 798.480427;

Палладий - 829.743681.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 21 марта, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2630,1118 грн;

100 евро - 3228,7252 грн;

10 российских рублей - 4,5580 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Центробанка. Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.


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