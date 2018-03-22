Нацбанк на четверг вновь укрепил гривну

100 долл - 2628,0974 грн;
100 евро - 3228,8805 грн;
10 российских рублей - 4,5710 грн.
При этом регулятор установил на 21 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1116.478445;
Серебро - 13.726245;
Платина - 798.480427;
Палладий - 829.743681.
Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 21 марта, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2630,1118 грн;
100 евро - 3228,7252 грн;
10 российских рублей - 4,5580 грн.
Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Центробанка. Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.