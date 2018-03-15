Польша планирует сотрудничать с газовым рынком Украины

Польская компания планирует расширить свое присутствие на украинском рынке нефти и газа. В документе сообщается, что стратегическим заданием PGNiG является дальнейшее расширение деятельности в странах восточной и Центральной Европы.

Компания обещает приложить все усилия, чтобы укрепить позиции на украинском нефтегазовом рынке. В отчете указано, что именно украинский рынок компания считает наиболее перспективным.

Как известно, в 2017 году поставки газа в Украину из Польши увеличились вдвое, достигнув более 700 млн кубометров в год. Польская компания реализует голубое топливо потребителям нашей страны с 2016 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", представители украинского "Нафтогаза" проведут встречу с "Газпром" и обсудят расторжение контрактов.