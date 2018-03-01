"Нафтогаз" пересмотрит транзитный контракт с "Газпромом", - Коболев

Это связано с решением Стокгольмского арбитражного суда. Об этом в четверг утром, 1 марта, заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Как сообщает пресс-служба компании, которая цитирует словам главы НАКа, ожидается, что после арбитражного решения реформа рынка газа в Украине ускорится.

Вместе с тем Коболев подчеркнул, что арбитражное решение подтвердило юридические обязательства "Газпрома" по транзитному контракту, что укрепит позиции НАКа в будущем. Транзитный контракт был заключен на период с января 2009 года до 2019 года включительно. Согласованный контрактный объем транзита составляет значительную часть потребностей Европы в газе, поэтому этот контракт имеет большое значение для европейских покупателей и потребителей, - отметил глава украинской компании, добавив, что транзит в Европу будет продолжаться, как и ранее.

В то же время в компании сообщили, что трибунал не поддержал требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа на транзит, поскольку заявка на пересмотр, поданная компанией в 2009 году, не соответствовала процессуальным требованиям.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК " Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита в сумме 4,63 миллиарлов долларов.