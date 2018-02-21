Еврокомиссия оштрафовала несколько компаний на 546 млн евро

Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Как выяснилось, японские перевозчики "K" Line, MOL и NYK, а также чилийский морской перевозчик CSAV и норвежско-шведский перевозчик WWL-EUKOR участвовали в картельном сговоре, который касался межконтинентальной морской перевозки автотранспорта. В результате ЕК наложила общий штраф в размере 395 млн. евро

Также удалось установить, что указаные компании распределяли клиентов и обменивались коммерчески конфиденциальной информацией, в частности о сборах и надбавках к ценам для компенсации колебаний курса валют или цен на нефть.

При этом кокомпании Bosch (Германия), Denso и NGK (обе Японии) принимали участие в сговоре по поставкам свечей зажигания автопроизводителям в Европейской экономической зоне. Их оштравовали на 76 млн. евро.

В свою очередь компании TRW (США, теперь ZF TRW, Германия), Bosch (Германия) и Continental (Германия) совершали поставки гидравлических тормозных систем. Кроме того, такие компании как компании Bosch и Continental обеспечивали электронные тормозные системы. Комиссия на них установила общий штраф в размере 75 млн.евро.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", гендиректор по вопросам мобильности и транспорта Европейской комиссии Хенрик Хололей призвал украинский парламент как можно скорее ускорить темпы принятия законодательства в сфере транспорта.