Странам ЕС компенсируют ущерб от природных катаклизмов

Еврокомиссия выделит более 100 миллионов евро Франции, Греции, Испании и Португалии на восстановление после природных катаклизмов прошлого года.
Соответствующее заявление сделал еврокомиссар по региональной политике Корина Кретсу.
По его словам, такое решение приняла Еврокомиссия на запрос Франции, Греции, Испании и Португалии на получение помощи из Фонда солидарности Евросоюза в связи с природными катаклизмами 2017 года.
Отмечается, что общая сумма поддержки составит более 100 миллионов евро.
Речь идет, в частности, о лесных пожарах в Испании и Португалии, землетрясении на острове Лесбос в Греции.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", возле Европейской площади произошел пожар. Возгорание возникло в заброшенных подвалах около восьми часов утра.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов