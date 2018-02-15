Странам ЕС компенсируют ущерб от природных катаклизмов

Соответствующее заявление сделал еврокомиссар по региональной политике Корина Кретсу.

По его словам, такое решение приняла Еврокомиссия на запрос Франции, Греции, Испании и Португалии на получение помощи из Фонда солидарности Евросоюза в связи с природными катаклизмами 2017 года.

Отмечается, что общая сумма поддержки составит более 100 миллионов евро.

Речь идет, в частности, о лесных пожарах в Испании и Португалии, землетрясении на острове Лесбос в Греции.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", возле Европейской площади произошел пожар. Возгорание возникло в заброшенных подвалах около восьми часов утра.