15:20 15.02.2018 | Экономика | Новости
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Странам ЕС компенсируют ущерб от природных катаклизмов

Еврокомиссия выделит более 100 миллионов евро Франции, Греции, Испании и Португалии на восстановление после природных катаклизмов прошлого года.

Странам ЕС компенсируют ущерб от природных катаклизмов

Соответствующее заявление сделал еврокомиссар по региональной политике Корина Кретсу.

По его словам, такое решение приняла Еврокомиссия на запрос Франции, Греции, Испании и Португалии на получение помощи из Фонда солидарности Евросоюза в связи с природными катаклизмами 2017 года.

Отмечается, что общая сумма поддержки составит более 100 миллионов евро.

Речь идет, в частности, о лесных пожарах в Испании и Португалии, землетрясении на острове Лесбос в Греции.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", возле Европейской площади произошел пожар. Возгорание возникло в заброшенных подвалах около восьми часов утра.


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