Украина может стать членом IRENA в течение месяца

Соотвествующие заявление сделал председатель топливно-энергетического комитета Верховной Рады Александр Домбровский.

Согласно его словам, участие в IRENA позволит Украине получить дешевые кредиты для реформирования и модернизации отечественной энергетики. В данній момент проводится оценка технического состояния украинской энергетической системы.

"Техническое состояние нашей тепловой генерации за гранями физического и морального износа", - добавил глава комитета.

По предварительным данным, Международное агентство по возобновляемым источникам энергии IRENA объединяет 150 стран мира. В частности, нашга страна пребывает среди 30 стран, которые сейчас на стадии вступления.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",

