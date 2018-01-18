16:34 18.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина может стать членом IRENA в течение месяца

В течение месяца 2018 года украинское государство может стать полноправным членом Международного агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA.

Украина может стать членом IRENA в течение месяца

Соотвествующие заявление сделал председатель топливно-энергетического комитета Верховной Рады Александр Домбровский.

Согласно его словам, участие в IRENA позволит Украине получить дешевые кредиты для реформирования и модернизации отечественной энергетики. В данній момент проводится оценка технического состояния украинской энергетической системы.

"Техническое состояние нашей тепловой генерации за гранями физического и морального износа", - добавил глава комитета. 

По предварительным данным, Международное агентство по возобновляемым источникам энергии IRENA объединяет 150 стран мира. В частности, нашга страна пребывает среди 30 стран, которые сейчас на стадии вступления.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 
 

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