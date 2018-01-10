Как сообщает издание Reuters, сделка в скором времени будет завершена.

Планируется, что Китай купит 184 самолета Airbus A320. Каталожная стоимость одного авиалайнера составляет 99 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма сделки может достичь 18,2 миллиарда долларов.

Макрон добавил, что у Франции есть амбиции относительно продажи Китаю самолетов A350 и A380 "в ближайшие недели или месяцы".

Ранее представители из Франции уточняли, что поставка авиалайнеров Airbus A320 может состояться в 2019 и 2020 годах.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", крупнейшая компания Airbus собирается прекратить производство крупнейшего в мире серийного авиалайнера A380 на случай, если не получит ключевой заказ от дубайской авиакомпании Emirates.