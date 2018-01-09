Местные бюджеты в 2018 году будут расти за счет рентной платы за пользование недрами, - Зубко

Местные бюджеты будут расти за счет пятипроцентной рентной платы за пользование недрами, а также 100% единого налога, уплачиваемого сельхозпроизводителями. Об этом во вторник, 9 января, рассказал вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

По его словам, зачисление рентной платы будет осуществляться в следующих размерах: 3% - в бюджеты городов областного значения, ОТГ, 2% - в областные бюджеты, 2% - в районный бюджет, 1% - в сельские, поселковые, городские бюджеты городов районного значения.

Также с этого года в местные бюджеты будет зачисляться 100% единого налога, уплачиваемого плательщиками четвертой группы - сельхозпроизводителями, в прошлом году причисляли 86%, - рассказал министр, добавив, что государство и в дальнейшем будет финансово поддерживать проекты инвестиционного и регионального развития. Соответствующие средства предусмотрены госбюджетом, - заверил Зубко, пояснив, что в частности, шесть миллиардов гривен - за счет Госфонда регионального развития, пять миллиардов - субвенция на социально-экономическое развитие территорий, 1,9 миллиардрв - субвенция на формирование инфраструктуры ОТГ и пять миллиардов - субвенция на развитие медицины в сельской местности.

Всего в госбюджете предусмотрено 284 миллиардов гривен субвенций местным бюджетам. В частности, выделено 61,7 миллиардов гривен образовательной субвенции, 57,4 миллипардов медицинской субвенции, 73,7 миллиардов на льготы и жилищные субсидии и 59,9 миллиардов на помощь семьям с детьми.

Напомним, как сообща УРА-Информ, на сегодняшний день 33 территориальные общины ожидают решения Центральной избирательной комиссии о назначении первых выборов.