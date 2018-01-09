93 депутатам получили в прошлом году компенсировали за командировки

Общая сумма компенсаций составила восемь миллионов гривен. Такие данные опубликовала во вторник, 9 января, администрация Верховной Рады Украины.

По данным ведомства, только председатель парламента Андрей Парубий получил 219 тысяч гривен компенсации, а его первый заместитель Ирина Геращенко - 227 тысяч гривен.

Кроме того, из фракции "Блок Петра Порошенко" компенсацию получили, в частности, председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев - 524 тысяч гривен и заместитель председателя фракции Алексей Гончаренко - 155 тысяч гривен.

Алексею Порошенко компенсировали 51,2 тысяч гривен командировки в Бангладеш.

Из фракции "Народный фронт" компенсация была выплачена, в частности, депутатам Леониду Емцу в сумме 454 тысяч гривен и Георгию Логвинскому - 307 тысяч гривен.

В "Батькивщина" компенсация была выплачена, в частности, депутату Сергею Власенко - 388 тысяч гривен и заместителю председателя фракции Сергею Соболеву - 394 тысяч гриве).

Сергей Кираль из "Объединения "Самопомощь" также получил 366 тысяч гривен компенсации за зарубежные командировки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в этом году народным депутатам Украины каждый месяц будут компенсировать от 8,2 до 20,15 тысяч гривен в зависимости от количества дней в месяце за аренду жилья. На командировки помощников-консультантов депутатов предусмотрели 800 гривен в месяц и восемь тысяч в год из расчета на десять месяцев. Об этом сказано в смете Верховной Рады, которую депутаты приняли в ночь на пятницу, 8 декабря.