Нацбанк на пятницу вновь ослабил гривну

Национальный банк Украины установил на пятницу, 5 января 2018 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2801,3366 грн;
100 евро - 3379,8196 грн;
10 российских рублей - 4,8634 грн.
При этом регулятор установил на 5 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1183.905145;
Серебро - 15.428145;
Платина - 856.518660;
Палладий - 978.106469.
Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 4 января, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2789,0540 грн;
100 евро - 3353,2796 грн;
10 российских рублей - 4,8421 грн.
Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5% годовых.
Как сказано сообщении, опубликованном на официальном сайте регулятора, такое решение правление центробанка приняло в четверг, 14 декабря, и оно вступило в силу 15 декабря 2017 года.