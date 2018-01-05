Наличный доллар в пятницу повысился до 28,27 гривен

Наличный евро повысился на 27 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,27 гривен, а евро можно купить по 33,02 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,35-28,15, продажи 28,10 - 28,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,9316, продажи - 28,2684 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 32,40-33,69, продажи - 33,55-34,43 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 33,2502 , продажи - 34,0168 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000-4,750, продажи - 4,700-5,020 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,347, продажи - 4,924 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 4 января 2017 года, наличный доллар уменьшился на 11 копеек. Наличный евро потерял 21 копейку. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,12 гривен, а евро можно было купить по 33,75 гривен.