НБУ в этой году перечислит в госбюджет 50,5 миллиардов гривен прибыли

Именно такая сумма значится в Законе Украины "О государственном бюджете на 2018 год", опубликованном в официальном издании Верховной Рады газете "Голос Украины".

Согласно документу, средства будут перечислены после утверждения внешним аудитом и советом НБУ годовой отчетности, в соответствии с согласованным с Министерством финансов графиком.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, согласно отчету о финансовом состоянии центрального банка, за первое полугодие 2017 года активы Национального банка Украины выросли на 32,74 миллиардов гривен и составил 973,32 миллиардов гривен.