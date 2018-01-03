20:32 03.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ в этой году перечислит в госбюджет 50,5 миллиардов гривен прибыли

Национальный банк Украины в 2018 году должен перечислить в государственный бюджет 50,5 миллиардов гривен своей прибыли за прошлый год.

НБУ в этой году перечислит в госбюджет 50,5 миллиардов гривен прибыли

Именно такая сумма значится в Законе Украины "О государственном бюджете на 2018 год", опубликованном в официальном издании Верховной Рады газете "Голос Украины".

Согласно документу, средства будут перечислены после утверждения внешним аудитом и советом НБУ годовой отчетности, в соответствии с согласованным с Министерством финансов графиком.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, согласно отчету о финансовом состоянии центрального банка, за первое полугодие 2017 года активы Национального банка Украины выросли на 32,74 миллиардов гривен и составил 973,32 миллиардов гривен.

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