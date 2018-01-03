НБУ намерен ежемесячно публиковать информацию о нарушителях норм финмониторинга

С нового года регулятор начинает ежемесячную публикацию информации о примененных к банкам мерах воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финмониторинга. Они будет содержать название банка, примененные к нему меры воздействия и краткое описание нарушений, за которые такие меры воздействия были применены.

Об этом в среду, 3 января, сообщает пресс-служба Центробанка. В НБУ также напомнили, что регулярно информировать общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга Нацбанк начал еще в августе 2016 года. Ранее такие данные имели статус информации с ограниченным доступом.

Однако постановлением правления НБУ от 25 августа 2016 года указанный гриф был снят по общим сведениям о применении мер воздействия. А с декабря этого года информация станет еще более расширенной, - сообщает пресс-служба.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3, 4, 5 и 9 января банковская система будет работать в обычном режиме.