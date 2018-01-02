09:17 02.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине с нового года увеличивается минимальный стаж работы для получения пенсии

С 1 января 2018 года в Украине увеличивается минимальный необходимый стаж работы для получения пенсии по возрасту.

В Украине с нового года увеличивается минимальный стаж работы для получения пенсии

Таким образом, согласно пенсионной реформы, стаж вырос с 15 до 25 лет. В частности, с началом нового года заработала соответствующая часть положений пенсионной реформы в Украине, которую приняла Верховная Рада в октябре 2017 года.

Реформой также предусматривается, что в будущем ежегодно минимальный стаж будет увеличиваться на один год.

Всего до 2028 году стаж должен достичь 35 лет для мужчин и 30 лет - для женщин. Однако, согласно законодательству, при этом возраст выхода на пенсию остается неизменным - 60 лет. Вместе с тем, если стаж является меньше 25, но больше 15 лет, выйти на пенсию можно будет в 63 года.

Например, как сообщал УРА-Информ, министр социальной политики Андрей Рева сообщал, что после осовременивания средний размер пенсий в Украине повысился на 561 гривну.

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