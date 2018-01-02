Новый год Bitcoin начал с падения – ФОТО

Впервые криптовалюта начинала год падением в 2015 году, сообщает Bloomberg.

Так, в прошлом году Bitcoin в первый день торгов вырос на 3,6 процентов, достигнув почти 1 тыс. долларов, положив тем самым начало криптолихорадке, которая охватила мир в 2017-м.

В итоге Bitcoin за год подорожал почти на 1500 процентов.

В самом конце прошлого года Майкл Новограц, бывший макроуправляющий и один из главных сторонников биткоина, отложил свои планы по созданию хедж-фонда криптовалют из-за ожидания падения стоимости цифровой валюты до 8 тыс. долларов.

Он сослался на растущее число препятствий, включая перспективу покупки биткоина или эфириума для клиентов, одновременно продавая при этом свои личные криптоинвестиции.

Хотя раньше Новограц называл криптовалюты "самым большим пузырем нашего времени", он все еще верит в них и полагает, что они станут разрушительной силой для финансов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", курс самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin поднялся за сутки почти на 10 процентов — до 15 551 долларов. Согласно недавним сведениям, по состоянию на 10.00 по киевскому времени, стоимость криптовалюты составляет 15 551,5 долларов. Так, рост за сутки составил 10,98 процентов.