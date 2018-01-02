На ремонт дорог выделят рекордную сумму, – Гройсман

Как подчеркнул премьер, это является рекордным показателем. Он поручил Министерству инфраструктуры и Госагентству Укравтодор приступить к плановому ремонту и строительству дорог.

"Нам нужно провести обследование уже построенных дорог и в случае необходимости привлечь к ответственности тех, кто выполнил работу некачественно", - сказал премьер.

Отметим, что план ремонта дорог учитывает восстановление и строительство дорог как местного значения, так и государственного значения.

Также речь идет о проекте строительства дороги Львов - Тернополь - Херсон - Одесса, который соединит западную границу с портами Украины, а также о ряде других важных дорог, в том числе входящих в состав международных транспортных коридоров в направлении востока и юга.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил в Facebook, что с первого января в Украине начал работу Государственный дорожный фонд.