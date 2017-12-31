На Новый год украинцы в среднем смогут потратить 1600 гривен

На подготовку и оформление праздничного стола условный украинец сегодня намерен потратить в среднем 806 гривен, на подарки близким и знакомым - 769 гривен, а на другие новогодние расходы - 721 гривен. Такие данные опроса опубликовала компания Research & Branding Group.

При этом эту сумму следует понимать как достаточно условную, отражающую некую центральную тенденцию в планируемых украинцами праздничных расходах, - подчеркнули в маркетологи, добавив, что реально же размеры этих расходов будут существенно различаться в разных семьях.

Вместе с тем по данным компании половина украинских семей, планирующих совершить новогодние расходы, потратит на это в совокупности менее 1250 гривен, а вторая половина - больше этой суммы

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в сентябре-октябре 2017 года реальная заработная плата украинских граждан уменьшилась на один процент. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Так, только в течении января-ноября 2017 года был установлен официальный рекорд средней заработной платы для украинских граждан: в Киеве - 10792 гривен, в Киевской области - 6999 гривен и в Днепропетровской области - 6 760 гривен.