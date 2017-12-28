Украина наращивает объемы экспорта вина и пива

Такие данные были распространены Государственной службой статистики (Госстат). Согласно этим данным - в январе-октябре 2017 г. Украина экспортировала пива из солода на 26 миллионов 246 тыс. долл., то есть - на 69% больше, чем было за десять месяцев прошлого года.

При этом Украина также нарастила объемы экспорта вина. За 10 месяцев 2017 г. Украина экспортировала этой продукции на 26 миллионов 227 тыс., то есть на 36,4% больше, чем в январе-октябре 2016 г. При этом в течение года Украина нарастила и импорт пива и вина.

Как сообщал УРА-Информ, в 2017 г. украинский экспорт увеличился на 20% - сообщал В. Гройсман.