Украина будет покупать газ у России если он будет дешевым, - Порошенко

Как пояснил глава государства в четверг, 28 декабря во время рабочей поездки в Одесскую область, 20 лет страны сидела на игле коррупции и зависимости от Российской Федерации по газу. Все время накануне Нового года начинались переговоры по поставкам газа, все время обвиняли Украину - то газ воруем, то транзит не можем обеспечить.

Теперь, за последние два года мы стали энергетически независимы. Они стучат: "Может возьмете наш газ?" - "Да нет, у нас все в порядке. Если он будет дешевый, если он будет честный, не коррупционный - пожалуйста", - заявил Порошенко, добавив, что Украины выиграла Стокгольмский арбитраж.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 22 декабря 2017 года "Нафтогаз Украина" выиграла Стокгольмский арбитраж у российского "Газпрома". Спор касался задолженности Украины за поставленный российским монополистом газ.

При этом, российский газовый монополист "Газпром" заявляет о взыскании с "Нафтогаза Украины" 1,8 миллиардов долларов штрафа за просрочку платежа за поставленный газ.