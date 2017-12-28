Для реабилитации инвалидов в 2017 году выделено 1,6 миллиарда гривен

Об этом на пресс-конференции поведал недавно министр социальной политики Украины Андрей Рева. Согласно его словам - впервые за годы независимости Украины в 2017 г. были профинансированы все потребности на реабилитационные средства для инвалидов.

Известно, что было выплачено 1,629 миллиарда гривен. Более того, А.Рева выступил за то, чтоб поменять систему финансирования компаний, производящих средства реабилитации и выплачивать им уже по факту проделанной работы. Планируется финансировать предприятия, что производят средства реабилитации по факту - добавил министр.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине гражданам с инвалидностью повысят социальные выплаты.