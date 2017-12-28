Больше всего денег в Украину переводят из США, - НБУ

Согласно недавно полученным сведениям, через корреспондентские счета банков в Украину за отчетный период поступило 2,1 млрд долларов.

А через международные платежные системы - 1,67 млрд долларов, по неформальным каналам - 1,4 млрд долларов.

По данным регулятора, основными источниками денежных переводов являются оплата труда и частные трансферты на сумму 2,1 млрд долларов.

Лидером по объемам денежных потоков стали США - 547 млн долларов, на втором месте Россия - 460 млн долларов. На третьем месте по объему переводов - Германия, на четвертом - Великобритания (243 млн долларов), на пятом - Кипр.

Что касается переводов в Украину в 1-м квартале по созданным резидентами и нерезидентами системам денежных переводов составил 567 млн долларов и 68 млн долларов - из Украины.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Национальный банк Украины вводит новый вид банковских счетов. Это счет условного хранения - эскроу. Регулятор уже разработал порядок открытия банками таких счетов.