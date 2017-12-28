13:57 28.12.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Больше всего денег в Украину переводят из США, - НБУ

Объем частных денежных переводов из-за границы в Украину за пол года вырос на 30 процентов и достиг 5,19 млрд долларов. Такие данные опубликованы в отчетных данных Национального банка.

Больше всего денег в Украину переводят из США, - НБУ

Согласно недавно полученным сведениям, через корреспондентские счета банков в Украину за отчетный период поступило 2,1 млрд долларов.

А через международные платежные системы - 1,67 млрд долларов, по неформальным каналам - 1,4 млрд долларов.

По данным регулятора, основными источниками денежных переводов являются оплата труда и частные трансферты на сумму 2,1 млрд долларов.

Лидером по объемам денежных потоков стали США - 547 млн долларов, на втором месте Россия - 460 млн долларов. На третьем месте по объему переводов - Германия, на четвертом - Великобритания (243 млн долларов), на пятом - Кипр.

Что касается переводов в Украину в 1-м квартале по созданным резидентами и нерезидентами системам денежных переводов составил 567 млн долларов и 68 млн долларов - из Украины.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Национальный банк Украины вводит новый вид банковских счетов. Это счет условного хранения - эскроу. Регулятор уже разработал порядок открытия банками таких счетов.

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