23:47 28.12.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине "лопнул" еще один банк

Национальный банк Украины в четверг, 28 декабря, принял решение отозвать лицензию у "Кредит Оптима Банка".

В Украине

Такое решение принято, поскольку банк решил добровольно прекратить банковскую деятельность без ликвидации юридического лица. Как сказано на официальном сайте НБУ,

такая процедура стала возможной благодаря принятию в марте 2017 года Закона Украины Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков, в рамках которого акционеры банка могут принять решение о прекращении банковской деятельности без ликвидации и продолжить работать на рынке финансовых услуг или проводить другие виды хозяйственной деятельности.

Регулятор отметил, что Кредит Оптима Банк стал четвертым банком, который принял решение об отказе от банковской деятельности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины отозвал лицензии у Апекс-Банка и Промышленно-финансового банка в связи с добровольным прекращением этими финучреждениями банковской деятельности.

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