Нацбанк разрешил "Укрпочте" проводить операции по обмену валюты

Как сказано в сообщении пресс-службы регулятора, согласно решению правления НБУ №137, введены следующие нормативы:

- минимальный размер собственного капитала нефинансовых учреждений для осуществления деятельности по обмену валют снижен вдвое - до десяти миллионов гривен при условии, что такое учреждение будет осуществлять деятельность с использованием не более 50 структурных подразделений. Каждое последующее увеличение количества структурных подразделений на 50 единиц потребует увеличения минимального собственного капитала на 10 млн гривен;

- уменьшено с трех до одного года срок работы НФУ в национальной валюте для получения генеральной лицензии на осуществление соответствующих операций в иностранной валюте. Вместе с тем новое Положение устанавливает более жесткие требования к финансовому состоянию, деловой репутации руководителей и владельцев существенного участия в НФУ. Таким образом, чтобы иметь право осуществлять валютные операции, небанковские финансовые учреждения должны будут соответствовать требованиям об отсутствии циклической структуры собственности и наличии согласования компетентного органа о приобретении или увеличении существенного участия в НФУ.

Регулятор теперь сможет приостановить или продлить сроки рассмотрения документов на получение генеральной лицензии небанковского финансового учреждения. А в случае совершения НФУ определенного количества существенных нарушений или в случае недопущения уполномоченных работников НБУ к проведению проверки структурного подразделения НФУ, регулятор вообще сможет отозвать у учреждения генеральную лицензию.

Национальный банк также предусмотрел выдачу генеральной лицензии путем внесения учетной записи в электронный реестр и предоставил возможность небанковским финансовым учреждениям формировать выписку из этого реестра с помощью сайта НБУ. Для небанковских финансовых учреждений, которые уже имеют генеральные лицензии на осуществление валютных операций, устанавливается переходный период для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.

Так, существующим лицензиатам необходимо в течение:

- два месяцев со дня вступления в силу изменений подать в НБУ анкету с информацией о финансовом состоянии и финансовых обязательствах НФУ, деловую репутацию его руководителей и владельцев, отношения с другими лицами;

- шесть месяцев со дня вступления в силу изменений обеспечить приведение своей деятельности в соответствие с новыми требованиями Положения и подать в Национальный банк Украины письменное заверение о соответствии их деятельности требованиям положения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку согласовала ПАО "Укрпочта" эмиссию облигаций на сумму 600 миллионов гривен.